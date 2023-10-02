В Україні підвищили прогноз збору зерна через високу урожайність

Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з огляду на кращу врожайність основних культур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram .

Як зазначив депутат, станом на кінець вересня міністерство оцінювало обсяг майбутнього врожаю зернових та олійних на рівні 79 млн тонн (76,7 млн тонн у вересні). Це більше на 7 млн тонн (+10% до факту минулого року).

Він нагадав, що первинні оцінки врожаю були набагато гіршими (на рівні 63-64 млн тонн), оскільки посівні площі цього року скоротились.