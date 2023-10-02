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В Україні підвищили прогноз збору зерна через високу урожайність

Україна, Понеділок 02 жовтня 2023 08:58
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В Україні підвищили прогноз збору зерна через високу урожайність Фото: Урожай зерна в Україні становитиме 79 млн тонн (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство аграрної політики України вчергове підвищило прогноз врожаю зернових та олійних цього року з огляду на кращу врожайність основних культур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Ради Данила Гетманцева в Telegram.

Як зазначив депутат, станом на кінець вересня міністерство оцінювало обсяг майбутнього врожаю зернових та олійних на рівні 79 млн тонн (76,7 млн тонн у вересні). Це більше на 7 млн тонн (+10% до факту минулого року).

Він нагадав, що первинні оцінки врожаю були набагато гіршими (на рівні 63-64 млн тонн), оскільки посівні площі цього року скоротились.

Нагадаємо, в серпні Мінагрополітики покращило прогноз збирання зернових та олійних в Україні до 76,7 млн тонн через рекордну врожайність.

НБУ у своєму базовому прогнозі виходить із того, що зерновий коридор не функціонуватиме до кінця війни. За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом усього маркетингового року, тобто з липня до червня наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт".

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Міністерство аграрної політики
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