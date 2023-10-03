Украина направит на экспорт три четверти урожая зерна, - Шмыгаль

"Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран", - сказал он.

Шмыгаль отметил важность западного маршрута по экспорту зерна.

"Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность", - заявил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, Украина рассчитывает на действенность предложенного механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта, на транзитные пути солидарности от ЕС, расширение возможностей дунайских портов и новые зерновые коридоры.

Изменение прогноза

Напомним, Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая зерновых и масличных в этом году с 76,7 млн тонн до 79,1 млн тонн, учитывая лучшую урожайность основных культур.

В частности, в этом году украинские аграрии могут собрать около 57,5 млн тонн зерновых и 21,6 млн тонн масличных.

По предварительным оценкам Минагрополитики, в 2023 году аграрии смогут собрать зерновых в следующих объемах: пшеницы - 21,7 млн тонн, ячменя - 5,7 млн тонн и кукурузы - 28,5 млн тонн.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".