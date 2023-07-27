ua en ru
Чт, 27 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мінус 2 млрд доларів: НБУ підрахував втрати аграріїв від закриття "зернового коридору"

Новость на русском →
Україна, Четвер 27 липня 2023 16:21
Мінус 2 млрд доларів: НБУ підрахував втрати аграріїв від закриття "зернового коридору" Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Припинення роботи "зернового коридору" призведе до того, що експорт аграрної продукції з України у 2023 році буде на 2 млрд доларів меншим, ніж він міг би бути. Водночас вся продукція на експорт буде вивезена іншими шляхами наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука на брифінгу, який транслювався на Youtube.

"Наш базовий прогноз базується на припущенні, що "зерновий коридор" не функціонуватиме під час воєнного стану", - сказав він.

Водночас в НБУ припускають, що обмеження з боку ЄС до експорту сільгосппродукції "будуть діяти до 15 вересня і не будуть продовжені".

За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року, тобто з липня цього року по червень наступного року, "всю продукцію, спрямовану на експорт". "Мова йде і про зернові, і про олію, і про іншу сільськогосподарську продукцію", - сказав він.

"Порівняно зі сценарієм, якщо б у нас функціонував "зерновий коридор", експорт продукції в другому півріччі цього року був би більший на приблизно на 2 млрд доларів", - сказав Ніколайчук.

Зернова угода

Нагадаємо, у період із серпня 2022 року по липень 2023 року діяла Чорноморська зернова ініціатива, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси. Водночас Росія вийшла з угоди.

Європейський Союз вже заявив, що готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності" після виходу Росії з "зернової угоди".

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та мобілізацію продовжили ще на три місяці
DAILY
Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Мамука Мамулашвілі: Україна дала можливість грузинам помститися за своїх батьків