Украина настаивает на полной изоляции РФ в сфере ядерной энергетики после удара по ЧАЭС, - МИД

Украина настаивает на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики после удара по Чернобыльской АЭС. Недопустимо, что представители российского атомного сектора до сих пор в руководящих органах международных структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

В министерстве напомнили, что сегодня ночью, 14 февраля 2025 года, Россия нанесла удар беспилотником по Новому Безопасному Конфайнменту над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Известно, что удар по гражданской ядерной инфраструктуре привел к возгоранию на объекте.

"Это очередная эскалация ядерного терроризма со стороны России, которая не впервые совершает подобные преступления в ходе своей захватнической войны против Украины. Мир уже неоднократно видел, как Россия целенаправленно уничтожает украинские города, убивает детей, стирает с лица земли критическую гражданскую инфраструктуру", - отметили в МИД.

Министерство иностранных дел отметило. что ЧАЭС - гражданский ядерный объект, выведенный из эксплуатации в результате самой страшной техногенной катастрофы человечества.

"Любой удар по нему или Чернобыльской зоне - это нападение не только на Украину, но и на мировую ядерную безопасность", - добавили в министерстве.

В то же время в МИД вспомнили и о том, что Россия продолжает удерживать в оккупации Запорожскую АЭС - крупнейшую атомную станцию Европы.

"Недопустимо, что на фоне этих преступлений представители российского атомного сектора, которые консультируют российскую армию по ударам по украинской ядерной инфраструктуре, продолжают участвовать в международных форумах, продвигать российские ядерные технологии и даже оставаться в руководящих органах международных структур в ядерной сфере", - подчеркнули в МИД.

На фоне этого Украина настояла на полной изоляции России в сфере ядерной энергетики и на исключении ее представителей из руководящего звена международных организаций.

"Мы также поднимем тему российских угроз мировой ядерной безопасности, манипуляций и давления на авторитет МАГАТЭ в ходе следующего заседания Совета управляющих МАГАТЭ. Призываем международное сообщество немедленно усилить давление на Россию и привлечь ее к ответственности за этот и другие акты ядерного терроризма", - подытожили в министерстве.