Україна наполягає на політичному рішенні ЄС щодо активів РФ у грудні, - Reuters

Україна спонукає європейських союзників прийняти політичне рішення про виплату "репараційного кредиту" в розмірі 163 млрд доларів, який базується на заморожених активах Росії, наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство нагадало, що європейські лідери минулого місяця не змогли домовитися про "репараційний кредит" для Києва та знову обговорять його на саміті 18 грудня.

При цьому очікується, що Україні знадобляться перші великі ін'єкції фінансової підтримки з другого кварталу 2026 року.

Заступник керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила Reuters, що саміт, схоже, є останнім шансом для Європи цього року погодитися на надання Україні кредиту, що, за словами Росії, викличе "болісну реакцію".

"Ми не очікуємо, що всі технічні деталі будуть остаточно узгоджені до того часу, але архітектура видачі кредиту має бути узгоджена", - зазначила вона.

За словами заступниці глави ОП, Україна очікує, що її європейські союзники визначать структуру та систему управління, за допомогою яких будуть надаватися кошти.

Також для України життєво важливо брати участь у рішеннях щодо розподілу та визначення пріоритетів коштів.

"Без прямої участі України допомога ризикує стати неефективною лише тому, що ми знаємо реальні потреби на місцях, але рішення однозначно має прийматися разом з нашими партнерами", - підкреслила Мудра.