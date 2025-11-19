Украина настаивает на политическом решении ЕС по активам РФ в декабре, - Reuters

Украина побуждает европейских союзников принять политическое решение о выплате "репарационного кредита" в размере 163 млрд долларов, который базируется на замороженных активах России, в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Агентство напомнило, что европейские лидеры в прошлом месяце не смогли договориться о "репарационном кредите" для Киева и снова обсудят его на саммите 18 декабря.

При этом ожидается, что Украине понадобятся первые крупные инъекции финансовой поддержки со второго квартала 2026 года.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра заявила Reuters, что саммит, похоже, является последним шансом для Европы в этом году согласиться на предоставление Украине кредита, что, по словам России, вызовет "болезненную реакцию".

"Мы не ожидаем, что все технические детали будут окончательно согласованы к тому времени, но архитектура выдачи кредита должна быть согласована", - отметила она.

По словам заместителя главы ОП, Украина ожидает, что ее европейские союзники определят структуру и систему управления, с помощью которых будут предоставляться средства.

Также для Украины жизненно важно участвовать в решениях по распределению и определению приоритетов средств.

"Без прямого участия Украины помощь рискует стать неэффективной только потому, что мы знаем реальные потребности на местах, но решение однозначно должно приниматься вместе с нашими партнерами", - подчеркнула Мудра.