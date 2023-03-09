Україна наполягає на безстроковому продовженні зернової угоди, - Єрмак

Україна наполягає на безстроковому подовженні зернової угоди, але, можливо, її буде продовжено на короткий термін - чотири місяці.

Про це на зустрічі із журналістами сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає кореспондент РБК-Україна .

"Україна виступає за продовження зернової ініціативи на необмежений термін, мінімум - на таке ж продовження, як було востаннє (4 місяці, - ред.). Зернову угоду буде продовжено, ми не виключаємо, що виникатимуть якісь сюрпризи, але ми до них готові", - сказав Єрмак.

За словами голови ОП, питання зернової угоди було у центрі уваги нещодавнього візиту до Києва генсека ООН Гутерреша, а Росія, як і раніше, намагається чинити тиск на посередників у зерновій угоді - Туреччину та ООН.