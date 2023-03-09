Украина настаивает на бессрочном продлении зернового соглашения, - Ермак
Украина настаивает на бессрочном продлении зернового соглашения, но, возможно, оно будет продлено на короткий срок - четыре месяца.
Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина.
"Украина выступает за продление зерновой инициативы на неограниченный срок, минимум - на такое же продление, как было в последний раз (4 месяца, - ред.). Зерновое соглашение будет продлено, мы не исключаем, что будут возникать какие-то сюрпризы, но мы к ним готовы" , - сказал Ермак.
По словам главы ОП, вопрос зернового соглашения был в центре внимания недавнего визита в Киев генсека ООН Гутерреша, а Россия по-прежнему пытается оказывать давление на посредников в зерновом соглашении - Турцию и ООН.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Турция ведет переговоры с ООН, Украиной и РФ по продолжению действия зернового соглашения. Официальная Анкара увидела со стороны Москвы "положительную повестку".
Также ранее мы писали, что на следующей неделе ООН и Россия обсудят продление зернового соглашения.
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