Украина настаивает на бессрочном продлении зернового соглашения, - Ермак

Украина настаивает на бессрочном продлении зернового соглашения, но, возможно, оно будет продлено на короткий срок - четыре месяца.

Об этом на встрече с журналистами сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент РБК-Украина .

"Украина выступает за продление зерновой инициативы на неограниченный срок, минимум - на такое же продление, как было в последний раз (4 месяца, - ред.). Зерновое соглашение будет продлено, мы не исключаем, что будут возникать какие-то сюрпризы, но мы к ним готовы" , - сказал Ермак.

По словам главы ОП, вопрос зернового соглашения был в центре внимания недавнего визита в Киев генсека ООН Гутерреша, а Россия по-прежнему пытается оказывать давление на посредников в зерновом соглашении - Турцию и ООН.