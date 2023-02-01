Україна напередодні активної фази війни. У ГУР розповіли, коли чекати змін на фронті

Україна перебуває напередодні дуже активної фази війни із Росією. Активізація подій на фронті очікується у лютому-березні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телеканалу Freedom.
"Ми знаходимося напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень будуть дуже активні дії", - сказав він.
Юсов зазначив, що зараз ситуація на фронті важка. Росіяни продовжують наступальні дії.
За його словами, враховуючи стан війська та техніки РФ, нічого іншого, окрім як воювати кількістю, у них не залишається. Він також додав, що втрати противника набагато більші, ніж в українських захисників.
Представник розвідки сказав, що росіяни розуміють, що міжнародна підтримка України посилюється. До того ж, незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Тому РФ продовжує кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також найманців із ПВК "Вагнера" та інших приватних військових компаній.
"Майстерність та мотивація українських воїнів, плюс техніка та плюс озброєння - як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, - це те, що зрештою переломить перебіг цих наступальних дій", - додав Юсов.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що російська влада готується до серйозної ескалації війни проти України. Вона може статися найближчими тижнями.
Докладніше про те, що говорять про можливий повторний наступ Росії в Україні та на Заході - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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