Україна напередодні активної фази війни. У ГУР розповіли, коли чекати змін на фронті

"Ми знаходимося напередодні дуже активної фази. І лютий, і березень будуть дуже активні дії", - сказав він.

Юсов зазначив, що зараз ситуація на фронті важка. Росіяни продовжують наступальні дії.

За його словами, враховуючи стан війська та техніки РФ, нічого іншого, окрім як воювати кількістю, у них не залишається. Він також додав, що втрати противника набагато більші, ніж в українських захисників.

Представник розвідки сказав, що росіяни розуміють, що міжнародна підтримка України посилюється. До того ж, незабаром відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн". Тому РФ продовжує кидати на штурмові дії частково мобілізованих, а також найманців із ПВК "Вагнера" та інших приватних військових компаній.

"Майстерність та мотивація українських воїнів, плюс техніка та плюс озброєння - як вітчизняні, так і допомога від міжнародних партнерів, - це те, що зрештою переломить перебіг цих наступальних дій", - додав Юсов.