Можлива у найближчі тижні. Росія готується до максимальної ескалації, - Данілов
Влада Росії готується до серйозної ескалації війни проти України, яка може статися найближчими тижнями.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Sky News заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.
"Росія готується до максимальної ескалації. Вона збирає все можливе, проводить навчання та тренування", - підкреслив Данілов.
Він також не виключив, що росіяни можуть розпочати наступ на Україну з півдня, сходу та півночі, як це було 24 лютого 2022 року. Можливо, вона навмисно приурочить свій штурм до річниці початку повномасштабної війни.
"Ми розуміємо, що все на столі... Я можу сказати, що ми не відкидаємо жодного сценарію в найближчі два-три тижні", - зазначив Данілов.
За його словами, українські військові зараз готуються до всіх можливих сценаріїв і цього разу мають значно більшу підтримку з боку партнерів, ніж 12 місяців тому.
Він також додав, що приблизно половина з понад 320 тисяч солдатів, яких мобілізували в Росії, братиме участь у новому масштабному наступі.
"Ми пройшли через великий складний період, але я впевнений, що головні бої ще попереду, і вони відбудуться цього року протягом двох-трьох місяців. Це будуть визначальні місяці у війні", - додав Данілов.
Нагадаємо, раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявляв, що для України найближчі тижні та місяці у війні з росіянами будуть вирішальними. Особливо це стосується боїв у Донецькій області.
Також ми писали, що, за словами президента Польщі Анджея Дуди, найближчими тижнями або місяцями світ зрозуміє, чи виживе Україна.
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