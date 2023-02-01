Украина в преддверии активной фазы войны. В ГУР рассказали, когда ожидать изменений на фронте

Украина пребывает накануне очень активной фазы войны с Россией. Активизация событий на фронте ожидается в феврале-марте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телеканала Freedom.
"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март - будут очень активные действия", - сказал он.
Юсов отметил, что на данный момент ситуация на фронте тяжелая. Россияне продолжают наступательные действия.
По его словам, учитывая состояние войска и техники РФ, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается. Он также добавил, что потери противника намного больше, чем у украинских защитников.
Представитель разведки сказал, что россияне понимают, что международная поддержка Украины усиливается. К тому же, скоро состоится следущее заседание в формате "Рамштайн". Поэтому РФ продолжает бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также наемников из ЧВК "Вагнера" и других частных военных компаний.
"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение - как отечественные, так и помощь от международных партнеров, - это то, что в конечном итоге переломит ход этих наступательных действий", - добавил Юсов.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская власть готовится к серьезной эскалации войны против Украины. Она может произойти в ближайшие недели.
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