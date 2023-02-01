Украина в преддверии активной фазы войны. В ГУР рассказали, когда ожидать изменений на фронте

"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март - будут очень активные действия", - сказал он.

Юсов отметил, что на данный момент ситуация на фронте тяжелая. Россияне продолжают наступательные действия.

По его словам, учитывая состояние войска и техники РФ, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается. Он также добавил, что потери противника намного больше, чем у украинских защитников.

Представитель разведки сказал, что россияне понимают, что международная поддержка Украины усиливается. К тому же, скоро состоится следущее заседание в формате "Рамштайн". Поэтому РФ продолжает бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также наемников из ЧВК "Вагнера" и других частных военных компаний.

"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение - как отечественные, так и помощь от международных партнеров, - это то, что в конечном итоге переломит ход этих наступательных действий", - добавил Юсов.