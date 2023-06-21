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Україна належить до безпекового простору НАТО як і до ціннісного простору ЄС, - Зеленський

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Середа 21 червня 2023 12:00
Україна належить до безпекового простору НАТО як і до ціннісного простору ЄС, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна на ділі належить до безпекового простору НАТО та захищає свободу Альянсу. Країна так само поділяє й ціннісний простір Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на конференції з відбудови України.

Він зазначив, що Україні вже вдалося зробити Європейський Союз таким єдиним, яким він ще ніколи не був.

За його словами, йдеться про дійсно ціннісне єднання, яке виражене у багатьох політичних, економічних, санкційних та гуманітарних рішеннях.

Президент зауважив, що Україна активувала всю ту силу солідарності, заради якої задумувався Євросоюз.

"До речі, Україна активує й моральну силу НАТО. Що бачить світ зараз? Чи визнає він моральне лідерство НАТО у захисті миру? Це можливо лише з Україною в Альянсі. Так само як Україна вже належить до ціннісного простору ЄС, ми належимо і до безпекового простору НАТО де-факто", - сказав він.

Зеленський продовжив, що так само як Україна вже є частиною спільного ринку ЄС та прямує до повноправного членства, ми вже боронимо спільний простір свободи в Альянсі та очікуємо лише на достатню сміливість лідерів НАТО, щоб визнати цю реальність політично.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що не може приєднатися до Альянсу під час повномасштабної війни з Росією. Проте країна хоче вступити до НАТО одразу після закінчення бойових дій.

Так, міністр оборони Олексій Резніков зазначав, що Україна де-факто приєдналася до НАТО ще минулого року, адже держава захищає від Росії всю Європу.

При цьому Україна хоче отримати запрошення до НАТО на саміту Альянсу у Литві, який пройти 11-12 липня.

Окрім того, президент Зеленський заявляв, що країні потрібні чіткі гарантії безпеки від Заходу, які зафіксують на папері. При цьому вони не мають бути заміною вступу до НАТО, а діяти до приєднання країни до Альянсу.

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