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Украина принадлежит к пространству безопасности НАТО как и к ценностному пространству ЕС, - Зеленский

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Среда 21 июня 2023 12:00
Украина принадлежит к пространству безопасности НАТО как и к ценностному пространству ЕС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина на деле принадлежит к пространству безопасности НАТО и защищает свободу Альянса. Страна также разделяет и ценностное пространство Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на конференции по восстановлению Украины.

Он отметил, что Украине уже удалось сделать Европейский Союз таким единым, каким он никогда еще не был.

По его словам, речь идет о действительно ценностном единении, выраженном во многих политических, экономических, санкционных и гуманитарных решениях.

Президент отметил, что Украина активировала всю силу солидарности, ради которой задумывался Евросоюз.

"Кстати, Украина активирует и моральную силу НАТО. Что видит мир сейчас? Признает ли он моральное лидерство НАТО в защите мира? Это возможно только с Украиной в Альянсе. Так же как Украина уже принадлежит к ценностному пространству ЕС, мы относимся и к пространству безопасности НАТО де-факто", - сказал он.

Зеленский продолжил, что так же как Украина уже является частью общего рынка ЕС и стремится к полноправному членству, мы уже защищаем общее пространство свободы в Альянсе и ожидаем лишь достаточной смелости лидеров НАТО, чтобы признать эту реальность политически.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что не может присоединиться к Альянсу во время полномасштабной войны с Россией. Однако страна хочет вступить в НАТО сразу после окончания боевых действий.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что Украина де-факто присоединилась к НАТО еще в прошлом году , ведь государство защищает от России всю Европу.

При этом Украина хочет получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Литве, который пройдет 11-12 июля.

Кроме того, президент Зеленский заявлял, что стране нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые зафиксируют на бумаге. При этом они не должны заменять вступление в НАТО, а действовать до присоединения страны к Альянсу.

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