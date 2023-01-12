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Лубинець провів третій раунд переговорів із російським омбудсменом: про що говорили

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Четвер 12 січня 2023 21:58
Лубинець провів третій раунд переговорів із російським омбудсменом: про що говорили Фото: Дмитро Лубинець та Тетяна Москалькова на переговорах (t.me/dmytro_lubinetzs)
Автор: Валерія Поліщук

Український уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець провів третій раунд переговорів із російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Лубінця в Telegram.

"Третій раунд переговорів з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою - відбувся! Обговорили широке коло питань, пов‘язаних, в першу чергу, з захистом цивільних осіб", - написав він.

При цьому він додав, що деталі переговорів будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, вчора омбудсмен Верховної ради з прав людини Дмитро Лубинець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою у Туреччині.

Раніше Дмитро Лубинець анонсував зустріч із Москальковою. Він зазначив, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.

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