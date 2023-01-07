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Лубінець розкрив головні теми майбутньої зустрічі з омбудсменом РФ

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Київ, Субота 07 січня 2023 19:52
Лубінець розкрив головні теми майбутньої зустрічі з омбудсменом РФ Фото: Дмитро Лубінець, уповноважений ВР з прав людини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині. Однією з головних тем обговорень буде обмін військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лубінця в ефірі телемарафону.

"Ця зустріч відбудеться за кілька днів на території Туреччини, і основне питання, яке ми будемо порушувати - це питання повернення наших героїв і героїнь. Окремо хочемо порушити питання повернення громадянських заручників, яких РФ масово затримала на тимчасово окупованій території України і не відпускає їх додому", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що не знає, як поводитиметься російська сторона під час зустрічі і з чим вона приїде.

"Але можу сказати, що попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові розглядати це питання, скажімо так. Знову ж таки, у нас напрацьовано безліч варіантів. Я про них публічно не можу сказати", - додав уповноважений ВР.

Лубінець також наголосив на тому, що Росія зобов'язана відпустити всіх мирних українців, згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Нагадаємо, Лубинець анонсував зустріч з Москальковою ще 2 січня.

До цього такі переговори проходили лише раз - 17 жовтня. Тоді сторони також обговорювали звільнення цивільних із полону та обмін військовополоненими.

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Обмін полоненими Дмитро Лубінець Війна Росії проти України
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