Лубінець розкрив головні теми майбутньої зустрічі з омбудсменом РФ

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець зустрінеться з російським омбудсменом Тетяною Москальковою у Туреччині. Однією з головних тем обговорень буде обмін військовополоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Лубінця в ефірі телемарафону.

"Ця зустріч відбудеться за кілька днів на території Туреччини, і основне питання, яке ми будемо порушувати - це питання повернення наших героїв і героїнь. Окремо хочемо порушити питання повернення громадянських заручників, яких РФ масово затримала на тимчасово окупованій території України і не відпускає їх додому", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що не знає, як поводитиметься російська сторона під час зустрічі і з чим вона приїде.

"Але можу сказати, що попередньо ми отримуємо позитивні сигнали, що вони готові розглядати це питання, скажімо так. Знову ж таки, у нас напрацьовано безліч варіантів. Я про них публічно не можу сказати", - додав уповноважений ВР.

Лубінець також наголосив на тому, що Росія зобов'язана відпустити всіх мирних українців, згідно з міжнародним гуманітарним правом.