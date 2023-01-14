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Украина направила России списки 800 раненых пленных для репатриации, - омбудсмен

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Киев, Суббота 14 января 2023 02:56
Украина направила России списки 800 раненых пленных для репатриации, - омбудсмен Фото: уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина передала России список с 800 ранеными украинскими военными для вероятной репатриации.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

В рамках третьего раунда переговоров с российским омбудсменом Татьяной Москальковой среди прочего обсуждался вопрос репатриации тяжело раненых военнослужащих.

По его словам, во время переговоров был момент, когда они одновременно открывали Женевские конвенции, сопоставляли разные варианты на разных языках - и пришли к мнению, что военнопленные, считающиеся тяжелоранеными, должны быть переданы по процедуре репатриации.

"Речь не о количественном обмене, а именно о репатриации, без всяких условий, каждой из сторон. Эта инициатива прозвучала впервые. И мы передали список военнослужащих украинской армии, которые, по нашему мнению, ранены и тяжело ранены. Это практически 800 наших раненых", - заявил омбудсмен.

Лубинец также отметил, что украинская сторона получила аналогичный список от россиян и передала его Координационному штабу по обращению с пленными.

"Наша задача – получить список, передать его, и дальше уже будет приниматься решение. Но я считаю, что это положительный шаг, когда российская сторона, по крайней мере, выступила с поддержкой нашей инициативы. А дальше посмотрим, что будет", – подытожил он.

Напомним, 12 января омбудсмен Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с российской уполномоченной Татьяной Москальковой в Турции. Сообщается, что переговоры омбудсменов проходили в три этапа.

Ранее Дмитрий Лубинец анонсировал встречу с Москальковой. Он отметил, что хочет обсудить вопрос возвращения защитников и гражданских.

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