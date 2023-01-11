Лубінець зустрівся з російським омбудсменом у Туреччині
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою. Зустріч пройшла у Туреччині цієї ночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лубінця в Telegram.
За словами омбудсмена, темами переговорів стали гуманітарні проблеми. Уповноважені з прав людини обмінялися пропозиціями.
"Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", - зазначив Лубінець.
Фото: Лубінець зустрівся з Москальковою у Туреччині (t.me/dmytro_lubinetzs)
Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець анонсував зустріч з Москальковою. Він зазначав, що хоче обговорити питання повернення захисників та цивільних.
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