Лубінець зустрівся з російським омбудсменом у Туреччині

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець зустрівся з російською уповноваженою Тетяною Москальковою. Зустріч пройшла у Туреччині цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лубінця в Telegram.

За словами омбудсмена, темами переговорів стали гуманітарні проблеми. Уповноважені з прав людини обмінялися пропозиціями. "Обговорили широкий спектр гуманітарних проблем та кейсів, пов‘язаних з наданням правозахисної допомоги громадянам двох країн", - зазначив Лубінець. Фото: Лубінець зустрівся з Москальковою у Туреччині (t.me/dmytro_lubinetzs)