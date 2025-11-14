Україна надала США всю інформацію про корупційний скандал в енергетиці, - посол

Україна надає Сполученим Штатам всю актуальну інформацію стосовно корупційного скандалу в енергетиці, розслідуванням якого займаються НАБУ та САП.
Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір NBC News.
"Ми, звичайно, перебуваємо в контакті з широким колом членів Конгресу та Сенату. Ми надали останні оновлення (щодо скандалу – ред.)", – заявила Стефанішина.
За її словами, розслідування пов'язане з двома членами уряду, але вони на пряму не підпорядковуються президенту.
Посол України у США також зазначила, що президент України Володимир Зеленський менш ніж за 24 години попросив посадовців-фігурантів справи подати у відставку, і наступного тижня парламент розгляне їх звільнення.
"Важливо, що в Україні працює дієва інституційна система, у якій немає місця безкарності. Це неприємна ситуація, але в історії України такого ще не було. Створені нами антикорупційні механізми справді працюють", – додала Стефанішина.
Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро з'ясувало, що угруповання, до якого входили чиновники, вимагало від контрагентів "Енергоатому" хабарі, щоб вони зберегли статус постачальника.
На цьому тлі український уряд вирішив розпустити наглядову раду "Енергоатому". Нова наглядова рада повинна буде обрати нове керівництво і провести аудит.
Також Кабмін ухвалив рішення відсторонити від посади віце-президента "Енергоатому" Якоба Хартмута. Після нових подробиць скандалу в енергетиці уряд також підготує комплексне рішення, щоб боротися з такою проблемою.
Більш детально про схему, яка викликала суспільний резонанс, - у матеріалі РБК-Україна.