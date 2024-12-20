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Україна надала США докази використання Росією західних технологій у зброї

П'ятниця 20 грудня 2024 15:40
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Україна надала США докази використання Росією західних технологій у зброї Фото: БпЛА "Орлан" (t.me/milinua)
Автор: Сергій Пишкін

Військові експерти України надали американським колегам докази використання Росією західних електронних компонентів в озброєнні, яке ворог застосовує під час атак на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Як пише Міноборони, Головна та Технічна інспекції відомства налагодили системну співпрацю з Офісом генерального інспектора Міністерства оборони США.

Під час однієї з зустрічей було представлено докладний аналіз імпортованої електроніки в російських озброєннях. Зокрема, йшлось про безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу "Орлан-10", у якому було виявлено:

  • системи наведення;
  • навігаційні модулі;
  • блоки керування;
  • обчислювальні пристрої.

Українська сторона, своєю чергою, надала повну інформацію щодо комплектуючих, у тому ж числі з фотоматеріалами, серійними номерами, даними про країни походження та назвами компаній-виробників.

Американська сторона наголосила на важливості подібних зустрічей та відзначила, що це може створити підґрунтя для посилення санкційного тиску та перекриття каналів постачання електронної продукції.

Західні компоненти в зброї Росії

Під час війни в Україні було виявлено, що в озброєнні Росії присутні компоненти західних технологій, попри міжнародні санкції, накладені ще з 2014 року. Електронні деталі, мікрочипи та інші високотехнологічні компоненти походять з країн Європи, США та Азії. Їхня присутність свідчить про складні ланцюги постачання, які обходять санкції через посередників або підставні компанії.

Нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга заявив, що західні компоненти також були виявлені у північнокорейській ракеті KN-23/24, яку збили над Україною.

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