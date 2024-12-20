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Украина предоставила США доказательства использования Россией западных технологий в оружии

Пятница 20 декабря 2024 15:40
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Украина предоставила США доказательства использования Россией западных технологий в оружии Фото: Украина предоставила США доказательства использования Россией западных технологий в оружии (t.me/milinua)
Автор: Сергей Пышкин

Военные эксперты Украины предоставили американским коллегам доказательства использования Россией западных электронных компонентов в вооружении, которое враг применяет во время атак на гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Как пишет Минобороны, Главная и Техническая инспекции ведомства наладили системное сотрудничество с Офисом генерального инспектора Министерства обороны США.

Во время одной из встреч был представлен подробный анализ импортируемой электроники в российских вооружениях. В частности, речь шла о беспилотном летательном аппарате (БпЛА) типа "Орлан-10", в котором были обнаружены:

  • системы наведения;
  • навигационные модули;
  • блоки управления;
  • вычислительные устройства.

Украинская сторона, в свою очередь, предоставила полную информацию о комплектующих, в том же числе с фотоматериалами, серийными номерами, данными о странах происхождения и названиями компаний-производителей.

Американская сторона подчеркнула важность подобных встреч и отметила, что это может создать основу для усиления санкционного давления и перекрытия каналов поставки электронной продукции.

Западные компоненты в оружии России

Во время войны в Украине было обнаружено, что в вооружении России присутствуют компоненты западных технологий, несмотря на международные санкции, наложенные еще с 2014 года. Электронные детали, микрочипы и другие высокотехнологичные компоненты происходят из стран Европы, США и Азии. Их присутствие свидетельствует о сложных цепочках поставок, которые обходят санкции через посредников или подставные компании.

Недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига заявил, что западные компоненты также были обнаружены в северокорейской ракете KN-23/24, которую сбили над Украиной.

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