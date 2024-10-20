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У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти, - Сибіга

Неділя 20 жовтня 2024 19:00
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У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти, - Сибіга Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сібіга (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Нещодавно сили ППО збили над Україною північнокорейську ракету KN-23/24, якою РФ атакувала нашу країну. У ньому було знайдено західні компоненти.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його посаду у соцмережі Х.

"Обурливо. Нещодавнє обстеження північнокорейської ракети KN-23/24, збитої над Україною, виявило численні нещодавно вироблені західні компоненти", - написав Сібіга.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін і глава Північної Кореї Кім Чен Ина все ще мають доступ до них. У зв'язку з цим українська сторона закликає Захід відреагувати.

"Ми закликає союзників відреагувати рішуче, посилити санкції та експортний контроль, посилити наш повітряний щит", - резюмував міністр.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Північна Корея, ймовірно, розгорнула свої війська разом з російськими в Україні. The Guardian припустило, що північнокорейці можуть допомагати їм із запуском ракет KN-23.

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У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти, - Сибіга
У ракеті КНДР, якою РФ атакувала Україну, знайшли західні компоненти, - Сибіга
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