Україна наближається до дозволу на глибокі удари по РФ західною зброєю, - експерт

"Думаю, ми наближаємося до певних рішень, недаремно в Reuters з'являється публікація про те, що ми можемо отримати ракети JASSM дальністю до 350 км, авіаційного базування ракета повітря-земля", - зауважив Мусієнко.

Він зазначив, що є дуже цікавий нюанс з цією ракетою.

"Чи ми її отримаємо для застосування на F-16, де ми можемо використати її швидко й ефективно і без часу на адаптацію. Чи нам буде вона поставлятися для бомбардувальників Су-24. В чому різниця? Втому, що потрібен час на адаптацію, і це затягує. І другий момент, чому я кажу про F-16 і треба уточнити. Бо це ж треба підлітати ближче до лінії фронту, або ближче до території РФ. Чи дозволить нам Захід це? Було б дуже добре, але я думаю, ми до цього (застосування далекобійної зброї вглиб Росії, - ред.) наближаємося, тому що це є наступний логічний об'єктивний крок", - підкреслив експерт.

Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що Росія постійно "грає" в ескалацію, а особливо після посилення витка ракетного терору та ударів по Києву, Полтаві та Львову, Захід не скаже, що це Україна пішла в Курську область, тепер вже ніхто це не може сказати.

"Україна пішла в Курську область, щоб захищатися, але зараз всі бачать, що Росія грає на ескалацію. Тому Захід прийме рішення, щоб Україна захищалася", - додав він.

Водночас експерт зазначив, що ще одним фактором, який впливає на пришвидшення рішення партнерів є те, що Іран дійсно наблизився до Росії.

"Фактор того, що Іран дійсно наблизився і я думаю що з високої долею вірогідності ці ракети поставлять найближчим часом до Росії, це дуже багато що змінює. І це вже питання геополітики. чи готовий захід продемонструвати, що Північна Корея та Іран можуть підтримувати Росію і забезпечувати її так, щоб вона була боєздатна вести цю війну", - запевнив Мусієнко.