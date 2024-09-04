Україна наближається до дозволу на глибокі удари по РФ західною зброєю, - експерт
Захід може дозволити Україні бити далекобійною зброєю по РФ. Зокрема цьому сприяє ескалація з боку Росії.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Думаю, ми наближаємося до певних рішень, недаремно в Reuters з'являється публікація про те, що ми можемо отримати ракети JASSM дальністю до 350 км, авіаційного базування ракета повітря-земля", - зауважив Мусієнко.
Він зазначив, що є дуже цікавий нюанс з цією ракетою.
"Чи ми її отримаємо для застосування на F-16, де ми можемо використати її швидко й ефективно і без часу на адаптацію. Чи нам буде вона поставлятися для бомбардувальників Су-24. В чому різниця? Втому, що потрібен час на адаптацію, і це затягує. І другий момент, чому я кажу про F-16 і треба уточнити. Бо це ж треба підлітати ближче до лінії фронту, або ближче до території РФ. Чи дозволить нам Захід це? Було б дуже добре, але я думаю, ми до цього (застосування далекобійної зброї вглиб Росії, - ред.) наближаємося, тому що це є наступний логічний об'єктивний крок", - підкреслив експерт.
Керівник Центру військово-правових досліджень зауважив, що Росія постійно "грає" в ескалацію, а особливо після посилення витка ракетного терору та ударів по Києву, Полтаві та Львову, Захід не скаже, що це Україна пішла в Курську область, тепер вже ніхто це не може сказати.
"Україна пішла в Курську область, щоб захищатися, але зараз всі бачать, що Росія грає на ескалацію. Тому Захід прийме рішення, щоб Україна захищалася", - додав він.
Водночас експерт зазначив, що ще одним фактором, який впливає на пришвидшення рішення партнерів є те, що Іран дійсно наблизився до Росії.
"Фактор того, що Іран дійсно наблизився і я думаю що з високої долею вірогідності ці ракети поставлять найближчим часом до Росії, це дуже багато що змінює. І це вже питання геополітики. чи готовий захід продемонструвати, що Північна Корея та Іран можуть підтримувати Росію і забезпечувати її так, щоб вона була боєздатна вести цю війну", - запевнив Мусієнко.
Нагадаємо, видання Reuters вчора зазначило, що США близькі до постачання Україні крилатих ракет великої дальності.
Терор України
Нагадаємо, що за останні дні Російська Федерація здійснила кілька масових обстрілів України. Під атакою опинились зокрема Харків, Полтава, Суми, Львів, Київ та Кривий Ріг.
Зауважимо, що російські військові здебільшого б'ють саме по цивільній інфраструктурі та по житлових будинках. РБК-Україна повідомляло про наслідки ворожого удару у Львові.
Водночас ми писали, що під час російського удару по Кривому Рогу п'ятеро людей були поранені.
Про удар по Полтаві та його наслідки, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.
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