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Украина приближается к разрешению на глубокие удары по РФ западным оружием, - эксперт

Украина, Среда 04 сентября 2024 18:34
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Украина приближается к разрешению на глубокие удары по РФ западным оружием, - эксперт Фото: F-16 (Виталий Носач. РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая
Эксперт: Александр Мусиенко

Запад может позволить Украине бить дальнобойным оружием по РФ. В частности, этому способствует эскалация со стороны России.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Думаю, мы приближаемся к определенным решениям, недаром у Reuters появляется публикация о том, что мы можем получить ракеты JASSM дальностью до 350 км, авиационное базирование ракета воздух-земля", - заметил Мусиенко.

Он отметил, что есть очень интересный нюанс с этой ракетой.

"Получим ли мы ее для применения на F-16, где мы можем использовать ее быстро и эффективно и без времени на адаптацию. Будет ли она поставляться для бомбардировщиков Су-24. В чем разница? Потому, что нужно время на адаптацию, и это затягивает. И второй момент, почему я говорю о F-16 и надо улетать ближе к линии фронта, или позволить нам Запад это было бы очень хорошо, но я думаю, мы. к этому (применение дальнобойного оружия вглубь России, - ред.) приближаемся, потому что это следующий логический объективный шаг", - подчеркнул эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что Россия постоянно "играет" в эскалацию, особенно после усиления витка ракетного террора и ударов по Киеву, Полтаве и Львову, Запад не скажет, что это Украина пошла в Курскую область, теперь уже никто это не может сказать.

"Украина пошла в Курскую область, чтобы защищаться, но сейчас все видят, что Россия играет на эскалацию. Поэтому Запад примет решение о том, чтобы Украина защищалась", - добавил он.

В то же время эксперт отметил, что еще одним фактором, который влияет на ускорение решения партнеров, является то, что Иран действительно приблизился к России.

"Фактор того, что Иран действительно приблизился и я думаю что с высокой долей вероятности эти ракеты поставят в ближайшее время в Россию, это очень многое меняет. И это уже вопрос геополитики. Готово ли мероприятие продемонстрировать, что Северная Корея и Иран могут поддерживать Россию и обеспечивать ее так, чтобы она была боеспособна вести эту войну", - заверил Мусиенко.

Напомним, издание Reuters вчера отметило, что США близки к поставкам Украине крылатых ракет большой дальности.

Террор Украины

Напомним, что за последние дни Российская Федерация совершила несколько массовых обстрелов Украины. Под атакой оказались Харьков, Полтава, Сумы, Львов, Киев и Кривой Рог.

Заметим, что российские военные в основном бьют именно по гражданской инфраструктуре и жилым домам. РБК-Украина сообщало о последствиях вражеского удара во Львове.

В то же время мы писали, что во время российского удара по Кривому Рогу пять человек были ранены.

Об ударе по Полтаве и его последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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