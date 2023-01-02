Україна може звільнити Крим до осені. Генерал Ходжес сказав, що для цього потрібно

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - написав він.

При цьому Ходжес вважає, що Україна може звільнити Крим раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.

Окрім того, Ходжес перепостив карту України, на якій позначені окуповані території України станом на зараз, яку опублікувала геополітична експертка Джессіка Берлін.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна поверне Крим комбінованим шляхом - поєднанням сили та дипломатії.

До того ж, експерти проаналізували, як може розвиватися війна у 2023 році.

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