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Україна може звільнити Крим до осені. Генерал Ходжес сказав, що для цього потрібно

Фото: генерал-лейтенант США Бен Ходжес (GettyImage)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця серпня, якщо західні партнери продовжать надавати їй допомогу та збережуть санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача військ США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса.

"Україна звільнить Крим до кінця серпня, якщо ми продовжимо надавати те, що обіцяли, і якщо ми збережемо санкції", - написав він.

При цьому Ходжес вважає, що Україна може звільнити Крим раніше, якщо Захід надасть їй високоточну зброю більшої дальності.

Окрім того, Ходжес перепостив карту України, на якій позначені окуповані території України станом на зараз, яку опублікувала геополітична експертка Джессіка Берлін.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна поверне Крим комбінованим шляхом - поєднанням сили та дипломатії.

До того ж, експерти проаналізували, як може розвиватися війна у 2023 році.

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