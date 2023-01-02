Украина может освободить Крым до осени. Генерал Ходжес сказал, что для этого нужно

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и если мы сохраним санкции", - написал он.

При этом Ходжес считает, что Украина может освободить Крым раньше, если Запад предоставит ей высокоточное оружие большей дальности.

Кроме того, Ходжес перепостил карту Украины, на которой обозначены оккупированные территории Украины по состоянию на данный момент, которую опубликовала геополитическая экспертка Джессика Берлин.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов отметил, что Украина вернет Крым комбинированным путем - сочетанием силы и дипломатии.

К тому же эксперты проанализировали, как может развиваться война в 2023 году.

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