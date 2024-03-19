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Захід має забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні, - Остін

Вівторок 19 березня 2024 13:03
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Захід має забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні, - Остін Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Проте Захід має це забезпечити.

Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання у форматі "Рамштайн".

"Ми вкотре підкреслюємо, що будемо залишатися об'єднаними і сильними. Адже питання свободи України для всіх нас важливе. І тому ми маємо забезпечити, щоб Путін зупинився в Україні. Ми знаємо, що він хоче йти далі. Але Україна може зупинити Путіна", - заявив він.

За словами Остіна, військова допомога Україні є інвестицією Заходу у власну безпеку.

"Тому якщо ми будемо підтримувати Україну, надавати їй необхідне озброєння, то ми інвестуватимемо у свою власну безпеку. Саме тому ми будемо продовжувати залишатися об'єднаними проти Путіна. І ми будемо зберігати нашу віру, цінності. Ми солідарні з народом України", - підкреслив він.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Зустріч у форматі "Рамштайн" - серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятка країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги Україні на тлі протистояння російській агресії. Зокрема, порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участю нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

За даними видання Reuters, на засіданні "Рамштайн" 19 березня Остін спробує переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена, як і раніше, віддана підтримці України.

Все, що відомо про сьогоднішнє засідання "Рамштайну" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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