Запад должен обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине, - Остин

Украина может остановить российского диктатора Владимира Путина. Однако Запад должен это обеспечить.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание в формате "Рамштайн".

"Мы в очередной раз подчеркиваем, что будем оставаться объединенными и сильными. Ведь вопрос свободы Украины для всех нас важен. И поэтому мы должны обеспечить, чтобы Путин остановился в Украине. Мы знаем, что он хочет идти дальше. Но Украина может остановить Путина", - заявил он.

По словам Остина, военная помощь Украине является инвестицией Запада в собственную безопасность.

"Поэтому если мы будем поддерживать Украину, предоставлять ей необходимое вооружение, то мы будем инвестировать в свою собственную безопасность. Именно поэтому мы будем продолжать оставаться объединенными против Путина. И мы будем сохранять нашу веру, ценности. Мы солидарны с народом Украины", - подчеркнул он.

Встреча в формате "Рамштайн"

Встреча в формате "Рамштайн" - серия дипломатических встреч министров обороны десятка стран мира. Целью заседаний является синхронизация, а также ускорение предоставления военной помощи Украине на фоне противостояния российской агрессии. В частности, поднимаются вопросы поддержки нашей страны после завершения войны.

Девятнадцатое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 19 февраля. Это было первое заседание с участием нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По данным издания Reuters, на заседании "Рамштайн" 19 марта Остин попытается убедить европейских союзников, что администрация президента Джо Байдена по-прежнему предана поддержке Украины.

Все, что известно о сегодняшнем заседании "Рамштайн" - читайте в материале РБК-Украина.

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