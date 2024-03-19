На "Рамштайні" Остін переконуватиме союзників у відданості США допомозі Україні

На засіданні 20-ї групи з питань Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться 19 березня, міністр оборони США Ллойд Остін спробує переконати європейських союзників, що адміністрація президента Джо Байдена все ще віддана підтримці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлені представники Пентагону розповіли агентству, що Остін під час першої закордонної поїздки після нещодавньої хвороби, підтвердить відданість Вашингтону Україні.

Вони також зазначили, що відсутність фінансування США оборонних потреб України вже позначається на ситуації на фронті - Силам оборони доводиться оптимізувати дефіцитні ресурси зброї.

"Гадаю, наші союзники гостро усвідомлюють нашу ситуацію з фінансуванням, а українці - більше, ніж будь-хто інший, через дефіцит, який виникає через те, що ми не можемо їх забезпечити", - сказав високопоставлений представник Міноборони США.

За словами експертів, Ллойд Остін під час візиту на засідання "Раштайну", зіткнеться зі скептично налаштованою аудиторією в Європі.

"Американським лідерам стає дедалі важче їздити в Європу з заявами про те, що Сполучені Штати віддані Україні в довгостроковій перспективі. Меседжі про цю довгострокову фінансову, військову, економічну підтримку йдуть врозріз з реальністю того, що відбувається на Капітолійському пагорбі", - сказала Рейчел Ріццо, старший науковий співробітник Європейського центру Атлантичної ради у Вашингтоні.

За словами американських чиновників, реальність така, що без США європейська підтримка України буде недостатньою для протистояння російським військам.

"Не існує способу, яким наші союзники можуть реально об'єднати зусилля, щоб компенсувати відсутність підтримки США", - сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, що наступне очне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться на авіабазі "Рамштайн", Німеччина, 19 березня 2024 року.

Проблеми з допомогою США для України

Конгрес США вже кілька місяців не може схвалити нове фінансування допомоги Україні для продовження поставок зброї. Причиною є позиція частини конгресменів республіканців, які відмовляються виносити на голосування і затверджувати документ.

Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.

13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон відмовляється виносити законопроект на голосування нижньої палати Конгресу.

Крім того, Джонсон заявив, що Палата представників розблокує законопроект про допомогу Україні, але документ суттєво відрізнятиметься від ухваленого Сенатом пакета на 95 млрд доларів. Зокрема, допомога нашій країні буде надаватися за програмою позики або кредитування.

12 березня, адміністрація президента США оголосили про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 300 млн доларів. Це перший пакет військової допомоги Україні від США з грудня 2023 року.

У Білому домі зазначили, що цих коштів вистачить на закупівлю озброєнь для ЗСУ лише на два тижні.

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