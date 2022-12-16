Україна не може збивати розвідувальні літаки РФ. Ігнат розповів, які засоби для цього потрібні

Він зазначив, що до літака А-50 важко дістатися, адже він летить далеко.

"Їх можна було б збивати, якби у нас були літаки або ж ЗРК, які б принаймні відганяли їх подалі від наших кордонів, зокрема той самий Patriot, який ми дуже хочемо отримати", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні у Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак А-50У.

Радіолокаційна станція літака здатна виявити повітряні цілі на дальності:

бомбардувальники: до 650 км

винищувачі: 300 км

крилаті ракети: 215 км

Окрім того, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що сьогоднішньою атакою РФ намагалася виснажити українську ППО.

16 грудня росіяни випустили 76 ракет по Україні, 60 з яких збили сили ППО.

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