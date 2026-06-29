Україна може збивати російські ракети "Циркон", але є проблема

Як зазначив Ігнат, Росія проєктувала "Циркон" як протикорабельну ракету. Попри це, вона є багатофункціональною та може атакувати наземні об’єкти.

До речі, диктатор Володимир Путін вигадував, що ракета є гіперзвуковою, однак це не так. Хоча її швидкість дійсно чимала - до 10 Махів.

"Піднімаючись на висоту понад 40 км, ракета на великій швидкості, бо там розріджене повітря, йде до своєї цілі і атакує вже як балістична ракета", - пояснив представник ПС ЗСУ.

Балістику такого типу Patriot здатний знищувати. Однак проблема полягає в тому, що ракет до нього постійно бракує.

"Статистика говорить сама за себе - якщо є ракети до Patriot, то ракету можливо перехоплювати в тому чи іншому регіоні", - додав Ігнат.

Ворог, знаючи про дефіцити України, умисно застосовує більше "Цирконів".

Якщо раніше ці ракети запускали з Криму, то наразі вже з північного напряму. Причина в тому, що береговий комплекс "Бастіон" є мобільним і може застосовуватися в різних регіонах.