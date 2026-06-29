Украина может сбивать российские ракеты "Циркон", но есть проблема

Как отметил Игнат, Россия проектировала "Циркон" как противокорабельную ракету. Несмотря на это, она многофункциональна и может атаковать наземные объекты.

Кстати, диктатор Владимир Путин выдумал, что ракета гиперзвуковая, однако это не так. Хотя ее скорость действительно немалая - до 10 махов.

"Поднимаясь на высоту более 40 км, ракета на большой скорости, потому что там разреженный воздух, идет к своей цели и атакует уже как баллистическая ракета", - объяснил представитель ВС ВСУ.

Баллистику такого типа Patriot может уничтожать. Однако проблема заключается в том, что ракет к нему постоянно не хватает.

"Статистика говорит сама за себя - если есть ракеты к Patriot, то ракету можно перехватывать в том или ином регионе", - добавил Игнат.

Враг, зная о дефицитах Украины, умышленно применяет больше "Цирконов".

Если раньше эти ракеты запускали из Крыма, то сейчас уже с северного направления. Причина в том, что береговой комплекс "Бастион" мобильный и может применяться в разных регионах.