Украина может сбивать российские ракеты "Циркон", но есть проблема

Российские ракеты "Циркон", летящие по баллистической траектории, вполне возможно уничтожить. Однако ПВО Украины часто не хватает для этого необходимых средств.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.
Как отметил Игнат, Россия проектировала "Циркон" как противокорабельную ракету. Несмотря на это, она многофункциональна и может атаковать наземные объекты.
Кстати, диктатор Владимир Путин выдумал, что ракета гиперзвуковая, однако это не так. Хотя ее скорость действительно немалая - до 10 махов.
"Поднимаясь на высоту более 40 км, ракета на большой скорости, потому что там разреженный воздух, идет к своей цели и атакует уже как баллистическая ракета", - объяснил представитель ВС ВСУ.
Баллистику такого типа Patriot может уничтожать. Однако проблема заключается в том, что ракет к нему постоянно не хватает.
"Статистика говорит сама за себя - если есть ракеты к Patriot, то ракету можно перехватывать в том или ином регионе", - добавил Игнат.
Враг, зная о дефицитах Украины, умышленно применяет больше "Цирконов".
Если раньше эти ракеты запускали из Крыма, то сейчас уже с северного направления. Причина в том, что береговой комплекс "Бастион" мобильный и может применяться в разных регионах.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, способна ли Украина создать свой ракетный "меч" и на чей опыт ей стоит опираться.
Также стало известно, как ПВО Украины смогла успешно отразить российскую атаку с "Цирконами".
А в ISW объяснили, зачем на самом деле Путин решил ударить по Киево-Печерской Лавре.