Україна може збивати літаки над РФ німецькими Patriot, - генерал

Дозвіл Україні бити по РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ західні країни, які передавали Україні свою зброю, обмежували українських військових у праві застосовувати цю зброю для ударів по військових цілях на російській території. Однак після нового наступу РФ в Харківській області на Заході переглянули свою політику з цього питання.

Так, США та Німеччина дозволили ЗСУ завдавати ударів по території РФ їхньою зброєю, але в межах прикордонних районів Харківської області. Пізніше у Вашингтоні уточнили, що дозвіл також поширюється і на Сумську область.

А у Франції фактично дали "зелене світло" на українські удари по російських аеродромах в Курській та Бєлгородській областях.

Хто ще не проти ударів України по РФ західною зброєю, - читайте за посиланням.

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