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Україна може збивати літаки над РФ німецькими Patriot, - генерал

Фото: дозвіл Німеччини на удари по РФ поширюється на Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна, теоретично, може збивати військову авіацію у повітряному просторі Росії німецькими системами Patriot. Це передбачає дозвіл Берліна на застосування німецької зброї для ударів по російській території.

Про це сказав керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Patriot - виключна відповідальність українських військових.

Фройдінг.

Як відомо, Німеччина передала Україні дві свої системи ППО Patriot, ще одна - в процесі передачі.

Дозвіл Україні бити по РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ західні країни, які передавали Україні свою зброю, обмежували українських військових у праві застосовувати цю зброю для ударів по військових цілях на російській території. Однак після нового наступу РФ в Харківській області на Заході переглянули свою політику з цього питання.

Так, США та Німеччина дозволили ЗСУ завдавати ударів по території РФ їхньою зброєю, але в межах прикордонних районів Харківської області. Пізніше у Вашингтоні уточнили, що дозвіл також поширюється і на Сумську область.

А у Франції фактично дали "зелене світло" на українські удари по російських аеродромах в Курській та Бєлгородській областях.

Хто ще не проти ударів України по РФ західною зброєю, - читайте за посиланням.

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