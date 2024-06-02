Украина может сбивать самолеты над РФ немецкими Patriot, - генерал

Разрешение Украине бить по РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ западные страны, передавшие Украине свое оружие, ограничивали украинских военных в праве применять это оружие для ударов по военным целям на российской территории. Однако после нового наступления РФ в Харьковской области на Западе пересмотрели свою политику по этому вопросу.

Так, США и Германия разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ их оружием, но в пределах приграничных районов Харьковской области. Позже в Вашингтоне уточнили, что разрешение также распространяется и на Сумскую область.

А во Франции фактически дали "зеленый свет" на украинские удары по российским аэродромам в Курской и Белгородской областях.

Кто еще не против ударов Украины по РФ западным оружием, - читайте по ссылке.

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