RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может сбивать самолеты над РФ немецкими Patriot, - генерал

Фото: разрешение Германии на удары по РФ распространяется на Patriot (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина теоретически может сбивать военную авиацию в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot. Это подразумевает разрешение Берлина на применение немецкого оружия для ударов по российской территории.

Об этом сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Patriot - исключительная ответственность украинских военных.

Фрейдинг.

Как известно, Германия передала Украине две свои системы ПВО Patriot, еще одна - в процессе передачи.

Разрешение Украине бить по РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ западные страны, передавшие Украине свое оружие, ограничивали украинских военных в праве применять это оружие для ударов по военным целям на российской территории. Однако после нового наступления РФ в Харьковской области на Западе пересмотрели свою политику по этому вопросу.

Так, США и Германия разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ их оружием, но в пределах приграничных районов Харьковской области. Позже в Вашингтоне уточнили, что разрешение также распространяется и на Сумскую область.

А во Франции фактически дали "зеленый свет" на украинские удары по российским аэродромам в Курской и Белгородской областях.

Кто еще не против ударов Украины по РФ западным оружием, - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВойна России против Украины