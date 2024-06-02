Украина может сбивать самолеты над РФ немецкими Patriot, - генерал

Украина теоретически может сбивать военную авиацию в воздушном пространстве России немецкими системами Patriot. Это подразумевает разрешение Берлина на применение немецкого оружия для ударов по российской территории.
Об этом сказал руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Patriot - исключительная ответственность украинских военных.
Фрейдинг.
Как известно, Германия передала Украине две свои системы ПВО Patriot, еще одна - в процессе передачи.
С начала полномасштабного вторжения РФ западные страны, передавшие Украине свое оружие, ограничивали украинских военных в праве применять это оружие для ударов по военным целям на российской территории. Однако после нового наступления РФ в Харьковской области на Западе пересмотрели свою политику по этому вопросу.
Так, США и Германия разрешили ВСУ наносить удары по территории РФ их оружием, но в пределах приграничных районов Харьковской области. Позже в Вашингтоне уточнили, что разрешение также распространяется и на Сумскую область.
А во Франции фактически дали "зеленый свет" на украинские удары по российским аэродромам в Курской и Белгородской областях.
Кто еще не против ударов Украины по РФ западным оружием, - читайте по ссылке.
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