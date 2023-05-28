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Україна може завершити війну в поточному році, однак є умова, - Подоляк

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Неділя 28 травня 2023 16:22
Україна може завершити війну в поточному році, однак є умова, - Подоляк Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна може завершити війну з Росією в поточному році, однак для цього необхідна достатня кількість зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю La Repubblica.

"Росія ніколи не зміниться. Вона завжди буде агресивною. Але обов'язкова поразка Росії у війні проти України дасть Європі час для ефективної розбудови загальноєвропейської системи оборони", - відзначив Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, війна може закінчитись цього року, якщо вчасно надійде достатня кількість необхідної зброї. Водночас сьогодні нашим воїнам найбільше не вистачає:

  • снарядів;
  • ракет великої дальності;
  • сучасних винищувачів.

Контрнаступ ЗСУ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили готуються до важливих контрнаступних дій, проте для цього потрібний ще деякий час.

Тим часом, за словами голови ГУР Кирила Буданова, наші воїни вже мають необхідний мінімум для початку операції. Водночас для повного звільнення України необхідно більше озброєння.

Також інформацію про найближчий початок контрнаступу підтвердив секретар РНБО Олексій Данілов. Це може статися завтра, післязавтра чи через тиждень.

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