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Украина может завершить войну в текущем году, однако есть условие, - Подоляк

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Воскресенье 28 мая 2023 16:22
Украина может завершить войну в текущем году, однако есть условие, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина может завершить войну с Россией в текущем году, однако для этого необходимо достаточное количество оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью La Repubblica.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, война может закончиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия. В то же время сегодня нашим воинам больше всего не хватает:

  • снарядов;
  • ракет большой дальности;
  • современных истребителей.

Контрнаступление ВСУ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы готовятся к важным контрследующим действиям, однако для этого нужно еще некоторое время.

Между тем, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, наши воины уже имеют необходимый минимум для начала операции. В то же время для полного освобождения Украины необходимо больше вооружения.

Также информацию о ближайшем начале контрнаступления подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю.

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