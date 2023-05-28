Украина может завершить войну в текущем году, однако есть условие, - Подоляк

Украина может завершить войну с Россией в текущем году, однако для этого необходимо достаточное количество оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью La Repubblica.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, война может закончиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия. В то же время сегодня нашим воинам больше всего не хватает:

снарядов;

ракет большой дальности;

современных истребителей.

Контрнаступление ВСУ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы готовятся к важным контрследующим действиям, однако для этого нужно еще некоторое время.

Между тем, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, наши воины уже имеют необходимый минимум для начала операции. В то же время для полного освобождения Украины необходимо больше вооружения.

Также информацию о ближайшем начале контрнаступления подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю.