Україна може вступити до ЄС на початку 2030-х, - Сікорський

За словами Сікорського, попри блокування з боку Угорщини, Україна вже пройшла важливий етап - отримала статус країни-кандидата.

"Україна стане членом ЄС на початку наступного десятиліття", - оцінив він.

Водночас Сікорський підкреслив, що ключовою умовою вступу України до Євросоюзу залишається боротьба з корупцією.

"Якщо Україна буде терпіти корупцію, то до Європейського Союзу вона не вступить. ЄС вимагає чесності, дотримання процедур", - каже він.

Політик додав, що нинішні корупційні скандали в Україні є серйозним сигналом, який Київ повинен врахувати на шляху до європейської інтеграції.

Угорщина блокує шлях України до ЄС

Нагадаємо, Україна досі не може розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу через вето Угорщини. У питаннях зовнішньої політики, зокрема розширення ЄС, рішення ухвалюються лише одноголосно, що фактично блокує процес.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів серед населення опитування щодо членства України в ЄС і заявив, що нібито більшість угорців виступає проти. Він також заявляв, що вступ України до Євросоюзу може нібито спричинити економічні проблеми для Угорщини.