Украина может вступить в ЕС в начале 2030-х, - Сикорский

Фото: Радослав Сикорский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Украина имеет шанс присоединиться к Европейскому Союзу в начале 2030-х годов

Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.

По словам Сикорского, несмотря на блокирование со стороны Венгрии, Украина уже прошла важный этап - получила статус страны-кандидата.

"Украина станет членом ЕС в начале следующего десятилетия", - оценил он.

В то же время Сикорский подчеркнул, что ключевым условием вступления Украины в Евросоюз остается борьба с коррупцией.

"Если Украина будет терпеть коррупцию, то в Европейский Союз она не вступит. ЕС требует честности, соблюдения процедур", - говорит он.

Политик добавил, что нынешние коррупционные скандалы в Украине являются серьезным сигналом, который Киев должен учесть на пути к европейской интеграции.

Венгрия блокирует путь Украины в ЕС

Напомним, Украина до сих пор не может начать переговоры о вступлении в Европейский Союз из-за вето Венгрии. В вопросах внешней политики, в частности расширения ЕС, решения принимаются только единогласно, что фактически блокирует процесс.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел среди населения опрос относительно членства Украины в ЕС и заявил, что якобы большинство венгров выступает против. Он также заявлял, что вступление Украины в Евросоюз может якобы вызвать экономические проблемы для Венгрии.

 

Недавно Орбан предложил Европейскому Союзу рассмотреть для Украины не полноправное членство, а формат "стратегического партнерства" как альтернативу.

В ответ президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина стремится стать членом ЕС и не рассматривает никаких замен этому курсу

Также он обратил внимание, что Орбан своим вето против Украины фактически помогает российскому диктатору Владимиру Путину.

