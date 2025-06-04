"Україна може впливати на озброєння РФ": Гілі оцінив операцію "Павутина"
Операція "Павутина", яку СБУ провела 1 червня, показала, що Україна може впливати на російське озброєння.
Як повідомляє, РБК-Україна, про це міністр оборони Британії Джон Гілі заявив під час брифінгу після засідання "Рамштайн".
"Я справді дуже радий за цю акцію. Ми зрозуміли, що Україна може впливати на російське озброєння. Тож ми підтримуємо Україну і будемо як держава підтримувати далі, як можемо", - сказав Гілі.
Він зазначив, що всі розуміють, що війна в Україні закінчиться за столом перемовин, а не на полі бою.
"Путін говорить про мир, але не готовий до перемовин. Тож треба більше тиску, щоб Москва перейшла до перемовин. Україна показала бажання до перемовин, США готові вести ці перемовини, а ми готові допомогти, щоб цей процес мав місце", - додав глава Міноборони Британії.
Операція "Павутина"
Нагадаємо, 1 червня СБУ провела операцію "Павутина", яку планували понад півтора року.
Під час операції дрони СБУ атакували одразу кілька російських авіабаз. Безпілотники вразили чотири військові бази: "Бєлая", "Дягилєво", "Оленья" та "Іваново".
Внаслідок ударів дронами було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Загалом ідеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає 7 млрд доларів.
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