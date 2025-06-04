"Украина может влиять на вооружение РФ": Хили оценил операцию "Паутина"

Как сообщает, РБК-Украина , об этом министр обороны Британии Джон Хили заявил во время брифинга после заседания "Рамштайн".

"Я действительно очень рад за эту акцию. Мы поняли, что Украина может влиять на российское вооружение. Поэтому мы поддерживаем Украину и будем как государство поддерживать дальше, как можем", - сказал Хили.

Он отметил, что все понимают, что война в Украине закончится за столом переговоров, а не на поле боя.

"Путин говорит о мире, но не готов к переговорам. Поэтому надо больше давления, чтобы Москва перешла к переговорам. Украина показала желание к переговорам, США готовы вести эти переговоры, а мы готовы помочь, чтобы этот процесс имел место", - добавил глава Минобороны Британии.