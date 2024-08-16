Україна може вільно використовувати надану канадську зброю на території РФ
Україна може вільно використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.
Як зазначили у Міністерстві національної оборони Канади, країна передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.
"Українці краще всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність", - заявила речниця Міністерства оборони Канади Андре-Анн Пулен.
"Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", - додала вона.
Як стверджують у виданні, кадри, зняті телеканалом CNN на українському кордоні в четвер, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.
Втім, невідомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли ті розпочали операцію з прориву в Курську область.
Пулен підкреслила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам Договору про торгівлю зброєю - міжнародної угоди, покликаної зменшити незаконні поставки зброї та порушення прав людини.
Допомога від Канади
Канада забезпечує Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення РФ. За цей час ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. При цьому Оттава також надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.
Нагадаємо, у липні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України у розмірі 500 мільйонів канадських доларів.
Також у травні в Канаді заявили про виділення понад 55 млн доларів на системи ППО для України.
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