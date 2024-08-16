ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина может свободно использовать предоставленное канадское оружие на территории РФ

Канада Украина, Пятница 16 августа 2024 08:58
UA EN RU
Украина может свободно использовать предоставленное канадское оружие на территории РФ Фото: Украина имеет разрешение Канады использовать канадское оружие на территории РФ (иллюстративный фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Как отметили в Министерстве национальной обороны Канады, страна передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность", - заявила представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.

"Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", - добавила она.

Как утверждают в издании, кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Впрочем, неизвестно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда те начали операцию по прорыву в Курскую область.

Пулен подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием - международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.

Помощь от Канады

Канада обеспечивает Украине военную поддержку после полномасштабного вторжения РФ. За это время ВСУ уже получили ряд дронов, противотанковых гранатометов и гаубиц . При этом Оттава также оказывает Киеву гуманитарную и энергетическую помощь.

Напомним, в июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в размере 500 миллионов канадских долларов.

Также в мае в Канаде заявили о выделении более 55 млн. долларов на системы ПВО для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада Курская область Война России против Украины
NEWS
Новые потери России на фронте: ВСУ отминусовали еще более 1300 оккупантов
Новые потери России на фронте: ВСУ отминусовали еще более 1300 оккупантов
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении