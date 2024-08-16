Украина может свободно использовать предоставленное канадское оружие на территории РФ
Украина может свободно использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
Как отметили в Министерстве национальной обороны Канады, страна передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.
"Украинцы лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их состоятельность", - заявила представитель Министерства обороны Канады Андре-Анн Пулен.
"Канада не имеет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", - добавила она.
Как утверждают в издании, кадры, снятые телеканалом CNN на украинской границе в четверг, показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.
Впрочем, неизвестно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда те начали операцию по прорыву в Курскую область.
Пулен подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям Договора о торговле оружием - международного соглашения, призванного уменьшить незаконные поставки оружия и нарушения прав человека.
Помощь от Канады
Канада обеспечивает Украине военную поддержку после полномасштабного вторжения РФ. За это время ВСУ уже получили ряд дронов, противотанковых гранатометов и гаубиц . При этом Оттава также оказывает Киеву гуманитарную и энергетическую помощь.
Напомним, в июле премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в размере 500 миллионов канадских долларов.
Также в мае в Канаде заявили о выделении более 55 млн. долларов на системы ПВО для Украины.
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