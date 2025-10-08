UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Україна може виграти у війні з Росією, - The Atlantic

Ілюстративне фото: Україна може виграти у війні з Росією (facebook com usofcom)
Автор: Никончук Анастасія

Надії на швидкий мир після переговорів США і Росії не виправдалися, але стратегія України у війні на виснаження показує несподівані результати. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ відкривають можливості для довгострокової перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Atlantic.

Стратегічна ситуація на фронті

Росія розраховувала на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем Києва.

Журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, який відвідав українські позиції, зазначив, що попри чисельну перевагу росіян, їхні спроби захопити укріплені території не приносять відчутних результатів.

Технології та нові підходи ЗСУ

Українські офіцери розповіли, що ключ до стримування наступу противника - ефективне використання обмежених ресурсів. На полі бою застосовуються безпілотники, точні артилерійські удари та оптимальні схеми переміщення військ. Ротація сил і обережне планування бойових операцій допомагають уникати прямого зіткнення і мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців.

Поворот у впевненості та перспективах

За словами Ворта, дев'ять місяців тому ситуація виглядала критичною: озброєння України відставало, а російські "м'ясні хвилі" солдатів і найманців просувалися вперед. Нині журналіст відзначає нову впевненість: Україна адаптує свої інституції для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати супротивнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Ця трансформація демонструє, що час, який нібито грає на бік РФ, може поступово зміщуватися на користь України.

Нагадуємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що конфлікт в Україні не завершиться найближчим часом, наголосивши, що тривалість війни викликає занепокоєння, і назвавши це "не дуже гарною новиною".

Зазначимо, що Міністерство фінансів України презентувало аналіз впливу війни на державні підприємства та бюджет країни, запропонувавши три можливі сценарії подальшого розвитку економіки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійська РФВійна в Україні