UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна може відмовитись від фіксованого курсу долара ще до кінця війни: від чого це залежить

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна може відмовитись від фіксованого курсу гривні до долара ще до закінчення війни, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука в інтерв'ю "Укрінформу".

Він зазначив, що минулого тижня було оприлюднено версію стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до гнучкого обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Там зазначені передумови, на які НБУ звертає увагу, коли оцінює можливість повернення до гнучкого курсоутворення.

Таких передумов існує кілька:

  • керована ситуація на валютному ринку,
  • достатній обсяг міжнародних резервів,
  • пом’якшення низки обмежень, що дозволяють мінімізувати різницю між курсами на різних сегментах валютного ринку,
  • стійке зниження інфляції
  • дієвість монетарних інструментів для забезпечення привабливості гривневих активів

Ніколайчук зазначив, що протягом останніх місяців спостерігається суттєвий прогрес за всіма цими напрямами.

Він додав, що ситуація вирівнюється і є надія, що від фіксованого курсу можна буде відмовитись ще до закінчення війни.

"Можливо, умови для переходу до гнучкого курсоутворення виникнуть і раніше. Але поки що нічого конкретно не обіцяємо", - сказав він.

У будь-якому випадку, він зазначив, що зміна режиму не означатиме, що НБУ перестане контролювати ситуацію на ринку. Підвищення гнучкості відбуватиметься дуже поступово, а НБУ і надалі буде присутній на ринку з інтервенціями.

Курс долара в Україні

Станом на ранок 20 липня середній курс долара у банках у продажу становить 36,97 гривні.

Офіційний курс долара НБУ наразі фіксований та становить 36,5686 гривні за долар.

При цьому у Нацбанку не бачать жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара на тлі підсилення гривні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк УкраїниКурс долара