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Украина может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару еще до окончания войны, которую развязала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука в интервью "Укринформу".

Он отметил, что на прошлой неделе была обнародована версия стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращение к инфляционному таргетированию. Там указаны предпосылки, на которые НБУ обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию.

Таких предпосылок существует несколько:

  • управляемая ситуация на валютном рынке,
  • достаточный объем международных резервов,
  • смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка,
  • стойкое снижение инфляции
  • действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности гривневых активов

Николайчук отметил, что в последние месяцы наблюдается существенный прогресс по всем этим направлениям.

Он добавил, что ситуация выравнивается, и есть надежда, что от фиксированного курса можно будет отказаться еще до окончания войны.

"Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", - сказал он.

В любом случае он отметил, что смена режима не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке. Повышение гибкости будет происходить очень постепенно, а НБУ и дальше будет присутствовать на рынке с интервенциями.

Курс доллара в Украине

По состоянию на утро 20 июля средний курс доллара в банках составляет 36,97 гривен.

Официальный курс доллара НБУ фиксированный и составляет 36,5686 гривны за доллар.

При этом в Нацбанке не видят никаких оснований для пересмотра официального курса доллара на фоне усиления гривны.

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