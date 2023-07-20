Украина может отказаться от фиксированного курса доллара еще до конца войны: от чего это зависит

Украина может отказаться от фиксированного курса гривны к доллару еще до окончания войны, которую развязала Россия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николайчука в интервью "Укринформу".
Он отметил, что на прошлой неделе была обнародована версия стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращение к инфляционному таргетированию. Там указаны предпосылки, на которые НБУ обращает внимание, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию.
Таких предпосылок существует несколько:
Николайчук отметил, что в последние месяцы наблюдается существенный прогресс по всем этим направлениям.
Он добавил, что ситуация выравнивается, и есть надежда, что от фиксированного курса можно будет отказаться еще до окончания войны.
"Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", - сказал он.
В любом случае он отметил, что смена режима не будет означать, что НБУ перестанет контролировать ситуацию на рынке. Повышение гибкости будет происходить очень постепенно, а НБУ и дальше будет присутствовать на рынке с интервенциями.
Курс доллара в Украине
По состоянию на утро 20 июля средний курс доллара в банках составляет 36,97 гривен.
Официальный курс доллара НБУ фиксированный и составляет 36,5686 гривны за доллар.
При этом в Нацбанке не видят никаких оснований для пересмотра официального курса доллара на фоне усиления гривны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.