У Нацбанку розповіли, чи переглядатимуть офіційний курс долара

Наразі у Національного банку України немає жодних підстав для перегляду офіційного курсу долара в той чи інший бік на тлі підсилення гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Національного банку України Сергія Ніколайчука в інтерв'ю "Укрінформ ".

"Я думаю, що сьогодні у нас немає жодних підстав для переприв'язки офіційного курсу в той чи інший бік. Водночас коли ми говоримо про можливе повернення до принципів гнучкого курсоутворення, то зрозуміло, що такий перехід зумовить і певну гнучкість офіційного обмінного курсу", - сказав Ніколайчук.

За його словами, курс визначатиметься на ринковій основі за результатами операції на міжбанківському ринку, а НБУ підтримуватиме ринок, суттєво обмежуючи коливання.

"За такого режиму курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися", - зазначив заступник голови Нацбанку.

Він додав, що ключовий ризик для курсової стійкості в Україні незмінний уже понад 500 днів - це непередбачуваність наслідків війни.

"Цей чинник генерує ризики погіршення очікувань, і через це ми змушені дотримуватися досить жорсткої монетарної політики, аби нейтралізувати його вплив. Однак, як я вже говорив, ситуація протягом останніх місяців була досить сприятливою і нам вдавалося мінімізувати вплив цього чинника", - розповів Ніколайчук.

Курс долара в Україні

Станом на ранок 19 липня середній курс долара у банках у продажу другий день поспіль тримається на позначці 37,33 гривні. Курс євро опустився на 1 копійку - до 41,86 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,84 гривень, євро - по 41,08 гривень. Долар продають по 37,22 гривень, євро - по 41,73 гривень.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано та становить 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро станом на 19 липня становить 41,1506 гривень (+0,0694 гривень).