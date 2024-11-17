Україна може ударити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями, - Reuters

Дозвіл США на далекобійні удари

Нагадаємо, що надвечір 17 листопада західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів углиб території Росії.

Зауважимо, що Україна останні місяці просила Штати дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ударів по російських військових цілях далеко від її кордону. Проте позиція була незмінна.

Проте за два місяці до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, Байден таки вирішив погодити даний запит з боку України.

Зауважимо, що цього тижня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. І після розмови він заявив, що є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.

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