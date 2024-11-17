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Україна може ударити ракетами ATACMS по Росії вже найближчими днями, - Reuters

Фото: Перші атаки ATACMS по території Росії можуть відбутись найближчими днями (Wikipedia-US-Army)
Автор: Каріна Левицька

США дозволили Україні бити по території РФ ракетами ATACMS. Перші атаки можуть відбутись найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами джерел видання, Україна планує здійснити перші дальні атаки найближчими днями. Зауважимо, що деталі не розкривають з міркувань оперативної безпеки.

 

Дозвіл США на далекобійні удари

Нагадаємо, що надвечір 17 листопада західні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена дозволить Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів углиб території Росії.

Зауважимо, що Україна останні місяці просила Штати дозволити українським військовим використовувати американську зброю для ударів по російських військових цілях далеко від її кордону. Проте позиція була незмінна.

Проте за два місяці до того, як обраний президент Дональд Трамп вступить на посаду, Байден таки вирішив погодити даний запит з боку України.

Зауважимо, що цього тижня Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. І після розмови він заявив, що є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.

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