Сибіга заявив про "стриманий оптимізм" щодо дозволу США на удари по Росії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. Є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС в ефірі телемарафону.
За словами Сибіги, вони з Блінкеном обговорили питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії, а також євроатлантичну інтеграцію України.
"Тут ми стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань", - зазначив міністр.
Дозвіл на далекобійні удари по території РФ
Нагадаємо, США та Велика Британія надали Україні далекобійні ракети. Проте партнери обмежили можливості використання отриманої зброї. Україні не дозволяють завдавати ударів західними ракетами вглиб території Росії.
Партнери стурбовані, що такий крок може призвести до ескалації.
Також у Пентагоні нещодавно назвали ще одну причину, чому США забороняють Україні бити ATACMS. Росія вже нібито перемістила цілі за межі радіуса дії наданих Україні ракет ATACMS на 300 кілометрів від кордону.
Водночас нещодавно повідомлялося, що адміністрація Байдена може змінити позицію щодо ударів вглиб РФ далекобійною зброєю. Наступні декілька тижнів можуть бути вирішальними.
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