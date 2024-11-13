Сибіга заявив про "стриманий оптимізм" щодо дозволу США на удари по Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на далекобійні удари ЗСУ по території Росії. Є "стриманий оптимізм" щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС в ефірі телемарафону.

За словами Сибіги, вони з Блінкеном обговорили питання далекобійних ударів по військових об'єктах на території Росії, а також євроатлантичну інтеграцію України. "Тут ми стримано оптимістичні. Тому надзвичайно важлива зустріч з усіх міркувань", - зазначив міністр.