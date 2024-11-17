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Украина может ударить ракетами ATACMS по России уже в ближайшие дни, - Reuters

Фото: Первые атаки ATACMS по территории России могут произойти в ближайшие дни (Wikipedia-US-Army).
Автор: Карина Левицкая

США разрешили Украине избивать по территории РФ ракетами ATACMS. Первые атаки могут произойти в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников издания, Украина планирует осуществить первые дальние атаки в ближайшие дни. Заметим, что детали не раскрывают из соображений оперативной сохранности.

Разрешение США на дальнобойные удары

Напомним, что вечером 17 ноября западные СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена позволит Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

Заметим, что Украина в последние месяцы просила Штаты разрешить украинским военным использовать американское оружие для ударов по российским военным целям вдали от его границы. Однако позиция была неизменна.

Однако за два месяца до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, Байден решил согласовать данный запрос со стороны Украины.

Отметим, что на этой неделе Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрешение на дальнобойные удары ВСУ по территории России. И после разговора он заявил, что есть "сдержанный оптимизм" по этому вопросу.

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