UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Україна може скоротити видобуток газу на 30%, - представник "Нафтогазу"

Ілюстративне фото: видобуток газу в Україні може значно скоротитися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов

Видобуток газу в Україні за підсумком 2025 року може скоротитися на 30% у порівнянні з показниками минулого року.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заступницю голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталю Бойко.

"Скільки ми втратимо від ударів... Якщо брати наші амбітні точки по росту, то очевидно, що більше 30%", - сказала вона на форумі "Енергія бізнесу", який пройшов в Києві.

При цьому Бойко зазначила, що від ударів по об’єктам енергетики у лютому поточного року було втрачено 50% генерації, але на початок вересня втрачений видобуток відновили.

Від обстрілів у жовтні було втрачено до 60% видобутку і зараз він відновлюється.

Разом з цим, амбітним завданням як для держаних, так і для приватних компаній з видобутку газу залишається вийти на показники видобутку які були до лютневих обстрілів.

 

Газ на зиму

Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу.

Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.

Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. У результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що повідомила про значні втрати внутрішнього видобутку. Вона відмовилася публічно називати обсяги втрат.

Свириденко також сказала, що Україні терміново потрібно вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу. Об'єм вона також не оприлюднила.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз УкраїниГаз