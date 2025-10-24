Україна може скоротити видобуток газу на 30%, - представник "Нафтогазу"

Видобуток газу в Україні за підсумком 2025 року може скоротитися на 30% у порівнянні з показниками минулого року.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на заступницю голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Наталю Бойко.
"Скільки ми втратимо від ударів... Якщо брати наші амбітні точки по росту, то очевидно, що більше 30%", - сказала вона на форумі "Енергія бізнесу", який пройшов в Києві.
При цьому Бойко зазначила, що від ударів по об’єктам енергетики у лютому поточного року було втрачено 50% генерації, але на початок вересня втрачений видобуток відновили.
Від обстрілів у жовтні було втрачено до 60% видобутку і зараз він відновлюється.
Разом з цим, амбітним завданням як для держаних, так і для приватних компаній з видобутку газу залишається вийти на показники видобутку які були до лютневих обстрілів.
Україна планувала до початку опалювального сезону накопичити в підземних сховищах 13,2 млрд кубометрів газу.
Заступник міністра енергетики України Микола Колесник 20 жовтня повідомив, що Україна "на 99,5%" виконала план закачування газу в підземні сховища перед опалювальним сезоном, але продовжить імпорт через падіння видобутку.
Росія восени 2025 року активізувала удари по газовій інфраструктурі України. У результаті було виведено з ладу до 60% потужностей внутрішнього видобутку.
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що повідомила про значні втрати внутрішнього видобутку. Вона відмовилася публічно називати обсяги втрат.
Свириденко також сказала, що Україні терміново потрібно вирішувати питання з додатковими обсягами імпорту газу. Об'єм вона також не оприлюднила.