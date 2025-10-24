Україна може скоротити видобуток газу на 30%, - представник "Нафтогазу"

"Скільки ми втратимо від ударів... Якщо брати наші амбітні точки по росту, то очевидно, що більше 30%", - сказала вона на форумі "Енергія бізнесу", який пройшов в Києві.

При цьому Бойко зазначила, що від ударів по об’єктам енергетики у лютому поточного року було втрачено 50% генерації, але на початок вересня втрачений видобуток відновили.

Від обстрілів у жовтні було втрачено до 60% видобутку і зараз він відновлюється.

Разом з цим, амбітним завданням як для держаних, так і для приватних компаній з видобутку газу залишається вийти на показники видобутку які були до лютневих обстрілів.