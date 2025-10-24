RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина может сократить добычу газа на 30%, - представитель "Нафтогаза"

Иллюстративное фото: добыча газа в Украине может значительно сократиться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Добыча газа в Украине по итогу 2025 года может сократиться на 30% по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Наталью Бойко.

"Сколько мы потеряем от ударов... Если брать наши амбициозные точки по росту, то очевидно, что более 30%", - сказала она на форуме "Энергия бизнеса", который прошел в Киеве.

При этом Бойко отметила, что от ударов по объектам энергетики в феврале текущего года было потеряно 50% генерации, но на начало сентября утраченную добычу восстановили.

От обстрелов в октябре было потеряно до 60% добычи и сейчас она восстанавливается.

Вместе с этим, амбициозной задачей как для государственных, так и для частных компаний по добыче газа остается выйти на показатели добычи, которые были до февральских обстрелов.

 

 

Газ на зиму

Украина планировала к началу отопительного сезона накопить в подземных хранилищах 13,2 млрд кубометров газа.

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник 20 октября сообщил, что Украина "на 99,5%" выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном, но продолжит импорт из-за падения добычи.

Россия осенью 2025 года активизировала удары по газовой инфраструктуре Украины. В результате было выведено из строя до 60% мощностей внутренней добычи.

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что сообщила о значительных потерях внутренней добычи. Она отказалась публично называть объемы потерь.

Свириденко также сказала, что Украине срочно нужно решать вопрос с дополнительными объемами импорта газа. Объем она также не обнародовала.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз УкраиныГаз